Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о том, что ему удалось набрать 1200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Мне посчастливилось выступать с выдающимися игроками. Думаю, это главное. Конечно, эти достижения — это просто повод для размышлений и огромной благодарности за возможность играть со столькими замечательными игроками», — приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Макдэвид в 72 встречах забил 40 голов и сделал 78 результативных передач, набрав в общей сложности 118 очков.