Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (4:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Хорошо, что выиграли. Очень тяжелый матч. Много провокаций и жесткости? Ну, это всегда так было, есть и будет. Все уже понимают, что чреваты удаления, на провокации вестись нельзя, нужно быть умнее. Самое главное — не подвести команду. Мы знали, что не будет легко, что "Нефтехимик" — хорошая, быстрая команда, умеет использовать контратаки и большинство. Мы готовились к борьбе, где-то выпадали, но это уже наши проблемы», — приводит слова Якупова «Чемпионат».

«Авангард» повел в серии против нижнекамцев — 1:0. Второй матч пройдет 26 марта в Омске.