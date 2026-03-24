Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (4:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Хорошо, что выиграли.  Очень тяжелый матч.  Много провокаций и жесткости?  Ну, это всегда так было, есть и будет.  Все уже понимают, что чреваты удаления, на провокации вестись нельзя, нужно быть умнее.  Самое главное — не подвести команду.  Мы знали, что не будет легко, что "Нефтехимик" — хорошая, быстрая команда, умеет использовать контратаки и большинство.  Мы готовились к борьбе, где-то выпадали, но это уже наши проблемы», — приводит слова Якупова «Чемпионат».

«Авангард» повел в серии против нижнекамцев — 1:0.  Второй матч пройдет 26 марта в Омске.