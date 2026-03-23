Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров оценил игру своей команды в 1-м матче серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:0).

«Немного робко начали, чувствовалось волнение, но забили хорошие голы, грамотно сыграли в защите. Было ожидаемо, что игра будет нервной: более-менее равные команды, все хотят выиграть, когда у кого-то что-то не получается, эмоции берут верх.

Грамотно отреагировали на их эмоции: когда надо было, дали сдачи, когда надо было, чуть спокойнее было», — цитирует Шарова пресс-служба КХЛ.

В этом матче нападающий отметился результативной передачей.

Следующий поединок между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» состоится 25-го марта в 19:00 мск.