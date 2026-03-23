Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился ожиданиями от первого раунду плей-офф Кубка Гагарина против «Спартака».

«Мы с августа готовились к плей-офф.  Если у тебя в команде что-то не так перед решающими матчами, то ты не должен находиться в хоккее.  Любой мальчишка в России из тех, кто занимается хоккеем, мечтает выиграть Кубок Гагарина.  Наша команда будет бороться за трофей.

Победы над "Спартаком" в "регулярке"?  Абсолютно ничего не значит.  Все начинается с нуля.

Нужно идти шаг за шагом, нельзя одержать четыре победы за один матч.  Нам нужно выиграть четыре раза по четыре матча.  Если в плей-офф случается плохой день, то нужно перезагрузиться и настроиться заново.  Только так можно достичь успеха.

Похож ли "Локомотив" на "Авангард", с которым выигрывал Кубок Гагарина?  Эти команды точно разные, но миссия остается той же.  На самом деле, я думал, что закончил тренировать, однако мне позвонил Юрий Яковлев.  Я принял этот вызов.  Выиграть кубок — это одно, повторить — это другое.  Каждая команда настраивается на нас по-особенному.  Поэтому у нас особая миссия, мы надеемся ее успешно завершить.

Есть ли мандраж перед плей-офф?  Нервы давно ушли.  Я уже слишком старый, чтобы нервничать, — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.

Первый матч между командами состоится 24 марта в Ярославле.