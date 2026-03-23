Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился ожиданиями от первого раунду плей-офф Кубка Гагарина против «Спартака».

Боб Хартли globallookpress.com

«Мы с августа готовились к плей-офф. Если у тебя в команде что-то не так перед решающими матчами, то ты не должен находиться в хоккее. Любой мальчишка в России из тех, кто занимается хоккеем, мечтает выиграть Кубок Гагарина. Наша команда будет бороться за трофей.

Победы над "Спартаком" в "регулярке"? Абсолютно ничего не значит. Все начинается с нуля.

Нужно идти шаг за шагом, нельзя одержать четыре победы за один матч. Нам нужно выиграть четыре раза по четыре матча. Если в плей-офф случается плохой день, то нужно перезагрузиться и настроиться заново. Только так можно достичь успеха.

Похож ли "Локомотив" на "Авангард", с которым выигрывал Кубок Гагарина? Эти команды точно разные, но миссия остается той же. На самом деле, я думал, что закончил тренировать, однако мне позвонил Юрий Яковлев. Я принял этот вызов. Выиграть кубок — это одно, повторить — это другое. Каждая команда настраивается на нас по-особенному. Поэтому у нас особая миссия, мы надеемся ее успешно завершить.

Есть ли мандраж перед плей-офф? Нервы давно ушли. Я уже слишком старый, чтобы нервничать, — приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.

Первый матч между командами состоится 24 марта в Ярославле.