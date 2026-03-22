Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свое достижение в 1000 голов за все время выступления в НХЛ.

Напомним, что Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).

«Всегда приятно чего‑то достичь. И это была также важная шайба», — приводит слова Овечкина журналист Самми Силбер.

В рамках регулярных чемпионатов НХЛ россиянин забросил 923 шайбы и 77 голов в плей-офф.

«Вашингтон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 79-ю очками в активе.