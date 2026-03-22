Форвард московского «Спартака» Михаил Мальцев рассказал, чего ждет от серии первого раунда плей‑офф против ярославского «Локомотива».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ красно-белые стали восьмыми в Западной конференции.

«Понятно, что до этой недели мы могли и на четвертое место на Западе выйти при удачном раскладе. Но в трех последних домашних матчах брали по одному очку.

Будем изучать их слабые и сильные стороны. Это уже плей‑офф. Здесь можно разобрать игры, всего соперника, их игроков по отдельности. Будем искать их слабину и туда давить.

Да, в сезоне не получилось. Но плей‑офф — это немного другая история и по расписанию, и по концентрации. Если где‑то будет не получаться, появится еще больше мотивации и желания, чтобы это переломить. В общем, это совсем другое. Да, соперник сильный. Но всегда надо верить в себя», — сказал Мальцев «Матч ТВ».