Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил предстоящую серию первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА.  Первая встреча пройдет 23 марта в Москве.

globallookpress.com

«Серьёзный соперник, команда оставила большой след в моей карьере.  ЦСКА выиграл несколько Кубков Гагарина в последние годы, уважаем соперника и готовимся к первому матчу.

Всё начинается с чистого листа.  Ребята готовы, настроены.  Всё зависит от нашей игры.  Будем продолжать то, что делали по ходу сезона, играть в весёлый хоккей.  Без этого не получится сделать игру красивой и эффективной.

Чем неприятен ЦСКА?  Это команда плей-офф, нам придётся преодолевать плотную оборону.  Постараемся найти слабые места, они есть у всех команд.  Не дам прогноз, какой будет серия, но мы выходим выигрывать», — цитирует Ларионова «Чемпионат».