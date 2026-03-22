Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил предстоящую серию первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА. Первая встреча пройдет 23 марта в Москве.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Серьёзный соперник, команда оставила большой след в моей карьере. ЦСКА выиграл несколько Кубков Гагарина в последние годы, уважаем соперника и готовимся к первому матчу.

Всё начинается с чистого листа. Ребята готовы, настроены. Всё зависит от нашей игры. Будем продолжать то, что делали по ходу сезона, играть в весёлый хоккей. Без этого не получится сделать игру красивой и эффективной.

Чем неприятен ЦСКА? Это команда плей-офф, нам придётся преодолевать плотную оборону. Постараемся найти слабые места, они есть у всех команд. Не дам прогноз, какой будет серия, но мы выходим выигрывать», — цитирует Ларионова «Чемпионат».