Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о предстоящем плей-офф Кубка Гагарина.

«Лучшей командой регулярного чемпионата, безусловно, стал магнитогорский "Металлург" — он выиграл с большим отрывом, тут даже особых вариантов нет. Если говорить о разочарованиях, то есть команды, которые каждый год ждут, а они проваливаются. Например, от "драконов" постоянно чего-то ждут, а результата нет.

Что касается пар плей-офф, я смотрю в первую очередь индивидуальные качества игроков, так что мне без разницы, какие у тренеров тактические идеи. Я не считаю "Металлург" главным фаворитом Кубка Гагарина. Он был лучшим в регулярке, а вот в кубковой стадии, по моему мнению, фаворит — "Авангард", потому что его игра более приспособлена для плей-офф», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».

«Авангард» сыграет в первом раунде против «Нефтехимика», «Металлург» встретится с «Сибирью». Обе серии начнутся 24 марта.