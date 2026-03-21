Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил перспективы «Спартака» в Кубке Гагарина.

«Чего ожидать от команды, которая на бумаге слабее себя прошлогодней? Посмотрим, лишь бы было желание, а там все зависит от того, как игроки настроятся, молодежь там неплохая. Нужно время, посмотрим, как будет. Жалко, конечно, что так происходит, хотелось бы, чтобы команда как можно дальше прошла. Как говорится, раз в год и метла стреляет», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

«Спартак» занял 8-е место в Западной конференции и сыграет в плей-офф против ярославского «Локомотива», который является действующим обладателем Кубка Гагарина.