Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение своей команды от минского СКА (2:8) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Сезон окончен. Это единственное объяснение сегодняшнего матча. Очень много работы. Не тот результат, на который рассчитывали. Но впереди у нас будет еще один сезон, чтобы показать результат лучше.

Не хотели ли "хлопнуть дверью"? В любом случае это была непростая игра, так как это команда уровня плей‑офф. Все понимали, где находимся. И последние матчи были непростыми. Сложно что‑то сказать, кроме этого.

Что с мотивацией? Мы находимся в этой ситуации уже 21 матч. Такие ситуации повторяются. Просто не получается забросить шайбы. То делаем лишний пас, то делаем его и не получается забить. Сегодня вратарь соперника тоже очень здорово сыграл. Да, такая проблема у нас имеется», — приводит слова Лава «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» заняли девятое место в Западной конференции и не смогли выйти в плей-офф, набрав 54 очка.