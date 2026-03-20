Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение своей команды от минского СКА (2:8) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Сезон окончен.  Это единственное объяснение сегодняшнего матча.  Очень много работы.  Не тот результат, на который рассчитывали.  Но впереди у нас будет еще один сезон, чтобы показать результат лучше.

Не хотели ли "хлопнуть дверью"?  В любом случае это была непростая игра, так как это команда уровня плей‑офф.  Все понимали, где находимся.  И последние матчи были непростыми.  Сложно что‑то сказать, кроме этого.

Что с мотивацией?  Мы находимся в этой ситуации уже 21 матч.  Такие ситуации повторяются.  Просто не получается забросить шайбы.  То делаем лишний пас, то делаем его и не получается забить.  Сегодня вратарь соперника тоже очень здорово сыграл.  Да, такая проблема у нас имеется», — приводит слова Лава «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» заняли девятое место в Западной конференции и не смогли выйти в плей-офф, набрав 54 очка.