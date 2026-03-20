Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Шанхайскими Драконами» (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«На хорошей ноте закончили "регулярку". Не буду говорить о сопернике, но ребята тоже старались. Когда потеряли шанс, нужно было отстоять честь, они это сделали. Вальку Зыкова с хет‑триком поздравляю.

Самое главное начинается через пару дней, нет времени на раскачку. Нужно перевернуть страницу регулярного сезона. Все пролетело очень быстро, уже конец марта. Начинается самая важная часть любого сезона — это плей‑офф. Это будет круто.

С чем связано отсутствие Лайпсика и Бландизи? Мы сделали такой ход в Новосибирске и дали отдохнуть Сапего и Педану. Сегодня пропускали Лайпсик, и Бландизи. Завтра будет небольшое тренерское собрание. Обсудим состав и соперника. Дадим ребятам всю информацию по составу. Проблем со здоровьем у них нет.

Какой был план на игру? У соперника наверняка куплены билеты туда, куда они поедут на каникулы. Важно держать концентрацию, об этом было сказано перед игрой. Эта команда обыграла нас в первом матче довольно серьезно. Была простая просьба, чтобы ребята отнеслись к этому матчу профессионально. Мы не смотрели в таблицу, на кого выйдем и так далее. План был отнестись к игре с уважением, дать рабочую этику. Не совсем она получилась, скажу честно. Важно было закончить сезон на хорошей ноте.

Какие ощущения от предстоящей серии с ЦСКА? Мы не выбирали соперника никогда. Это самое плохое, что может быть в профессиональном спорте. Кого ты обыграл — это никакой роли не играет. Важно то, что было в сезоне. Все хорошее сохранить, плохое почистить и выходить на любого соперника с большим желанием, играть правильно. Мы к этому еще вернемся», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 81 баллом занял пятое место в Западной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Гагарина против ЦСКА.