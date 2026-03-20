Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Шанхайскими Драконами» (5:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов

«На хорошей ноте закончили "регулярку".  Не буду говорить о сопернике, но ребята тоже старались.  Когда потеряли шанс, нужно было отстоять честь, они это сделали.  Вальку Зыкова с хет‑триком поздравляю.

Самое главное начинается через пару дней, нет времени на раскачку.  Нужно перевернуть страницу регулярного сезона.  Все пролетело очень быстро, уже конец марта.  Начинается самая важная часть любого сезона — это плей‑офф.  Это будет круто.

С чем связано отсутствие Лайпсика и Бландизи?  Мы сделали такой ход в Новосибирске и дали отдохнуть Сапего и Педану.  Сегодня пропускали Лайпсик, и Бландизи.  Завтра будет небольшое тренерское собрание.  Обсудим состав и соперника.  Дадим ребятам всю информацию по составу.  Проблем со здоровьем у них нет.

Какой был план на игру?  У соперника наверняка куплены билеты туда, куда они поедут на каникулы.  Важно держать концентрацию, об этом было сказано перед игрой.  Эта команда обыграла нас в первом матче довольно серьезно.  Была простая просьба, чтобы ребята отнеслись к этому матчу профессионально.  Мы не смотрели в таблицу, на кого выйдем и так далее.  План был отнестись к игре с уважением, дать рабочую этику.  Не совсем она получилась, скажу честно.  Важно было закончить сезон на хорошей ноте.

Какие ощущения от предстоящей серии с ЦСКА?  Мы не выбирали соперника никогда.  Это самое плохое, что может быть в профессиональном спорте.  Кого ты обыграл — это никакой роли не играет.  Важно то, что было в сезоне.  Все хорошее сохранить, плохое почистить и выходить на любого соперника с большим желанием, играть правильно.  Мы к этому еще вернемся», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 81 баллом занял пятое место в Западной конференции и сыграет в первом раунде Кубка Гагарина против ЦСКА.