Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (2:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хотели проверить молодежь. Проверили — сыграли достойно. Ребята пусть почувствуют, что значит, когда не забиваешь ты, забивают тебе, и любая микроошибка приводит к пропущенному голу. Все справедливо. Каждый получил то, что хотел.

Сегодня было всего шесть человек, кто впервые сыграл в КХЛ. 10 человек было из ВХЛ. С настроем проблем не было. Конечно, хочется большего, но ребята знают нашу систему. Для них не было ничего в новинку, но хочется, чтобы от них было больше пользы», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» набрал 105 очков и занимает первое место в Восточной конференции.