Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча против «Спартака» (1:2 Б).

«Регулярный чемпионат закончили, понимали состояние парней на распутье. Молодчики, что довели дело до победы.

Мы не такая опытная команда, которая пресытилась и ждет плей‑офф. Для нас это как первый раз в первый класс. Соперника не выбирали. Показывали, что этим не нужно заниматься. Элитные спортсмены всегда находят мотивацию», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 84 очками в активе. «Спартак» — на 8-й позиции (78).