Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды над СКА (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Неплохо начали встречу, но во втором периоде расслабились: начали делать выкрутасы, совершили потери. Это был ужасный период. Но в третьем периоде собрались и довели матч до победы.

Почему Широков и Пьянов были включены в список травмированных? Микротравмы, ничего серьезного. Им нужен отдых. Вполне возможно, что они будут играть следующий матч», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 67 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.