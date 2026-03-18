Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Нефтехимика» (3:0).

«Хороший матч ребята провели, быстрый гол помог нам. По игре и содержанию я доволен. Были моменты, когда соперник хорошо убегал в контратаку. Мы это знали, были готовы к этому, но не до конца. Атмосфера на трибунах — супер. Спасибо, что приходят, болеют за нас.

Всегда важно забивать быстрый гол — это инициатива, эмоции, уверенность.

Игра против "Сочи" будет чисто для подготовки к плей‑офф. Нет понимания, когда Кузнецов вернется», — передает слова Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 76-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Сочи» 20-го марта.