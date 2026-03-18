Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал расторжения контракта между «Спартаком» и нападающим Адамом Ружичкой.

Адам Ружичка globallookpress.com

«Не знаю, что там творится, что он там не выполнил, это же надо внутри находиться. Ружичка — хороший игрок. Неприятно, конечно, в плей‑офф без него идти, он классный игрок и помог бы команде. Но так решили, мы же со стороны ничего сделать не можем», — цитирует Кожевников «Матч ТВ».

Словацкий форвард играл за «красно-белых» с 2024-го года. В текущем регулярном чемпионате он набрал 40 (16+24) очков в 51 матче.

«Спартак» с 77 очками занимает 8-е место в Западной конференции за один матч до завершения регулярного сезона.