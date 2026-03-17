Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал самым результативным игроком обороны в истории КХЛ в рамках одного регулярного чемпионата.

В матче между «Авангардом» и минским «Динамо», который стартовал в 19:10 мск, Шарипзянов отметился голевой передачей. Этот результативный балл стал для защитника 66-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, Шарипзянов побил рекорд Криса Ли по очкам за одну «регулярку» в КХЛ, который был установлен в сезоне 2016/2017.

В нынешнем сезоне капитан «Авангарда» провел 65 матчей, отметился 23 заброшенными шайбами и 43 ассистами.

По ходу второго периода омская команда обыгрывает минское «Динамо» со счетом 3:1.