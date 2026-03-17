Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящей серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Сибирью».

«"Металлург" достаточно легко решит все свои вопросы в первом раунде, потому что "Сибирь" уже решила основную задачу по попаданию в плей‑офф, команда выжала из себя всё, что можно. "Металлург" сыграет на мастерстве, уверенно. Возможно, "Сибирь" зацепит одну игру, но не более», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

«Металлург» за 2 матча до конца регулярного чемпионата досрочно заняла первое место в Восточной конференции с 105 очками, «Сибирь» с 65 баллами не сможет подняться с восьмой строчки в турнирной таблице.

Кубок Гагарина стартует 23 марта. Действующим обладателем трофея является ярославский «Локомотив».