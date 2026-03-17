Бывший защитник сборной России и многих клубов НХЛ Дарюс Каспарайтис считает, что время капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в лиге постепенно подходит к концу.

«Саша отыгрывает сейчас чуть ли не последний сезон этого "Вашингтона". Людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера. Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем. И, возможно, кто-то сможет подойти к его рекорду, но пока что я таких не знаю», — сказал Каспарайтис в интервью «Чемпионату».

В текущем сезоне 40-летний Овечкин принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 51 очко (24 гола и 27 результативных передач).