Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Лады» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Если честно, мне за игру стыдно.  Начали хорошо, 30 минут играли.  Не хочу обидеть соперника, но они к нам в зону приезжали по праздникам.  Потом мы начали позволять себе вольности.  Если проецировать этот матч на сезон, то целый сезон и получился сегодня.  Не имеем права так играть.  У нас опытная команда, а мы допускаем такие ошибки, вольности.  Мне стыдно.  Я стоял в третьем периоде и ждал, чтобы это все быстрее закончилось.  Наши болельщики такого не заслужили», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 60 очками занимает девятое место в Восточной конференции.