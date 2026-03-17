Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Лады» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Если честно, мне за игру стыдно. Начали хорошо, 30 минут играли. Не хочу обидеть соперника, но они к нам в зону приезжали по праздникам. Потом мы начали позволять себе вольности. Если проецировать этот матч на сезон, то целый сезон и получился сегодня. Не имеем права так играть. У нас опытная команда, а мы допускаем такие ошибки, вольности. Мне стыдно. Я стоял в третьем периоде и ждал, чтобы это все быстрее закончилось. Наши болельщики такого не заслужили», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 60 очками занимает девятое место в Восточной конференции.