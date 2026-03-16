Хоккейный эксперт, экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказал свои предположения о возможных победителях Кубка Гагарина в 2026 году.

«Самые главные и яркие фавориты — магнитогорский "Металлург", омский "Авангард" и ярославский "Локомотив". Не думаю, что сейчас можно назвать команду, которая станет обладателем Кубка Гагарина. Считаю, что будут сюрпризы, будет непредсказуемый хоккей в плей-офф», — приводит слова Щитова LiveResult.

Регулярный сезон КХЛ завершится 20 марта. Матчи плей-офф пройдут с 23 марта по 23 мая 2026 года. В настоящее время действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».