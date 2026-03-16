Наставник «Эдмонтона» Крис Ноблох высказался о состоянии форварда Леона Драйзайтля.  Нападающий получил повреждение в матче с «Нэшвиллом» (3:1).

Леона Драйзайтль

Драйзайтль травмировался после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта.

«Он чувствовал себя неважно.  После столкновения его осмотрели, и он чувствовал, что может играть дальше.  Медицинский персонал осмотрел его и разрешил ему попробовать продолжить матч.  Он вышел на лёд, но чувствовал себя не совсем хорошо.  Тот факт, что медицинский персонал сказал, что всё не так уж плохо и нет никаких тревожных сигналов, говорит мне о том, что травма не должна быть очень серьёзной.  Возможно, потребуется некоторое время на отдых, но мы узнаем позже», — цитирует Ноблоха пресс-служба «Эдмонтона».