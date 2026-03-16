Наставник «Эдмонтона» Крис Ноблох высказался о состоянии форварда Леона Драйзайтля. Нападающий получил повреждение в матче с «Нэшвиллом» (3:1).

Драйзайтль травмировался после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта.

«Он чувствовал себя неважно. После столкновения его осмотрели, и он чувствовал, что может играть дальше. Медицинский персонал осмотрел его и разрешил ему попробовать продолжить матч. Он вышел на лёд, но чувствовал себя не совсем хорошо. Тот факт, что медицинский персонал сказал, что всё не так уж плохо и нет никаких тревожных сигналов, говорит мне о том, что травма не должна быть очень серьёзной. Возможно, потребуется некоторое время на отдых, но мы узнаем позже», — цитирует Ноблоха пресс-служба «Эдмонтона».