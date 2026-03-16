В Астане завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока.  Победу одержали гости со счетом 6:2.

Фрагмент матча
globallookpress.com

Первый гол в игре забил нападающий «Барыса» Тайс Томпсон на пятой минуте.  На 17-й минуте Кайл Олсон из «Адмирала» сравнял счет.  Затем, на 23-й минуте, Никита Ефремов вывел «Адмирал» вперед.  На 29-й минуте Никита Сошников забил третий гол в ворота «Барыса».  На 47-й минуте Олсон оформил дубль, забросив четвертую шайбу.

На 53-й минуте Егор Чезганов увеличил преимущество «Адмирала».  На 54-й минуте Алихан Асетов из «Барыса» сократил отставание до одного гола.  В концовке матча, на последней минуте, Дмитрий Тимашов забил решающий гол, установив окончательный счет — 6:2 в пользу «Адмирала».