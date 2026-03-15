Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Шанхайских Драконов» (5:3).

«Хороший матч, чуть-чуть ненужные пропустили голы. Будем готовиться дальше к плей-офф. Быстрая заброшенная шайба придала уверенности, так что это к лучшему, когда быстро забиваешь.

В третьем периоде соперник старался переломить ход, забил два быстрых гола? Возможно, немного подрасслабились, что нельзя было делать. Хорошо, что успели забить и выиграть.

Каково было играть против большого количества североамериканских легионеров? Да как обычно. Может быть, они чуть-чуть пожёстче играли, вступали в единоборства. Но всё нормально», — цитирует Жаровского пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Нефтехимика» 18-го марта.