Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о поражении в матче против «Амура» (2:3).

«Первый период начали не очень активно, многие ребята адаптировались.  Во втором периоде отодвинули игру к воротам соперника, забили гол.  В третьем периоде забили еще раз, но в концовке допустили ошибку, "Амур" забросил на одну шайбу больше.

Пять игр за 7 дней — непростой график, много травмированных.  Еще один защитник поехал на обследование.  Вопросов к пацанам нет, они бьются, головой прыгают под шайбу.  Ребята проявили себя достойно.  На каждого из них мы рассчитываем, но ошибки в последних играх… все в одну шайбу в концовке.  Физиологию не обманешь, есть переутомление, поэтому вынуждены делать ротацию», цитирует Михайлова «Матч ТВ».

«Амур» занимает 9-е место в Восточной конференции с 60 очками.  «Сочи» (44) — последний на «Западе».