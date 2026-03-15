Скотт Мейфилд, защитник «Нью-Йорк Айлендерс», достиг важной вехи в своей карьере — он сыграл 600-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Этот юбилейный матч состоялся против «Калгари Флэймз» (3:2).

На данный момент на счету 33-летнего спортсмена 600 игр в составе «Айлендерс» в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 135 очков (30 голов и 105 передач). В текущем сезоне Мейфилд принял участие в 65 матчах, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач, при этом его показатель полезности составил «-7».

С момента своего дебюта в НХЛ Мейфилд остается верен «Айлендерс». Он был выбран клубом на драфте НХЛ 2011 года во втором раунде под общим 34-м номером.