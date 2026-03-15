Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от минского «Динамо» (1:2 Б).

«Поздравляю "Динамо" с победой. Игра была хорошей, интересной. Обе команды имели достаточное количество голевых моментов, здорово сыграли вратари.

В плей‑офф соперников не выбирают, всегда говорил: если хочешь выиграть кубок, не важно, кто соперник, надо побеждать. Мы уважаем все команды, которые вышли в плей‑офф», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» с 96 очками в активе уже стал победителем Западной конференции.