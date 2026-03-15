В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» из Минска принимало ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу минского клуба.

На 17-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Артура Каюмова, который ассистировали Максим Березкин и Максим Шалунов. Во втором периоде «Динамо» сравняло счет: Алекс Лимож поразил ворота с пасов Сэма Энаса и Тая Смита.

Овертайм не принес изменений в счете, и судьба матча решалась в серии буллитов, где удачливее оказались игроки «Динамо». По итогам сезона команды разделили победы — каждая одержала по три.