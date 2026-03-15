Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу в матче против «Сочи»(3:2).

«Игра сложилась тяжело, вели 2:0, где‑то в подсознании сидело, что нам надо обязательно выиграть, решили сыграть на удержание счета. Пропустили ненужный второй гол, соперник в конце подарил нам шанс поиграть в большинстве, и мы им воспользовались. Главное, что выиграли, идем дальше», — цитирует Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» занимает 9-е место в Восточной конференции с 60 очками. «Сочи» (44) — последний на «Западе».