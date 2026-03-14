Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ротация состава была, хотели проверить всех парней, чтобы все были готовы к плей‑офф. Сегодня не хватило выигрыша единоборств не только в атаке, но и в обороне, где соперник контролировал шайбу. В некоторых моментах мы были статистами, не напрягали их. То, что ЦСКА дал нам бросить, то и делали, на "пятак" не лезли, отсюда и такой счет на табло», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист "с 82 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.