Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов рассказал о мотивации игроков южной команды в концовке регулярного чемпионата КХЛ.

«Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 44 очками в активе. Команде осталось провести 3 матча в регулярном чемпионате КХЛ.

«Какая будет мотивация на оставшиеся три матча регулярного чемпионата? Такая же, что во всех последних матчах. Есть такой момент, что каждый хочет показать себя с лучшей стороны, заслужить продление контракта или показать себя другому клубу.

Верю ли я, что у "Сочи" появятся возможности улучшить результаты и впервые за много лет всерьёз побороться за попадание в плей-офф? В любом случае смотрим в будущее с позитивом. Надо всегда оставаться на позитиве и думать о лучшем. Так что в следующем сезоне сделаем всё, чтобы быть намного ближе к своей цели — попаданию в плей-офф», — приводят слова Хафизова «Известия».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Сочи» 64 матча, забросил 11 шайб и сделал 12 голевых передач.