В 15:30 13.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Сибирь — Металлург Мг в КХЛ.

Последний матч команд между собой: Металлург Мг — Сибирь 1:2. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 4:5.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 4:5.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Сибирь:

Ничья:

Металлург Мг:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Металлург Мг.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

