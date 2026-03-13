Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (2:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы разные задачи выполняем. Наша — не получить травму, а "Сибирь" бьется за плей‑офф. На максимуме включились, когда стали проигрывать 0:1. Игра мне не понравилась.

Была ли задача подготовиться к возможному сопернику по плей-офф? Зачем? Мы не раскроем свои козыри. Не хотели их раскрывать. Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

«Металлург» с 103 очками занимает первое место в Восточной конференции.