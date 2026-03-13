Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Северстали» (6:0).

«Хорошая, честная, правильная игра с одним из лидеров сезона КХЛ. Приятно, что не допустили тех ошибок, которые были в предыдущем матче. Ребята сделали выводы и сыграли в правильный хоккей.

Все пять шайб — в равных составах, ни одного гола в большинстве? Естественно, хочешь забивать в большинстве, но пять голов в равных составах говорят о многом. Были хорошие ходы в большинстве, не хочу пускать стрелы туда, где что-то не получилось. Хотим быть более позитивными. Мы знаем, что есть над чем работать, не может быть никакой эйфории.

Самое главное — ходить по земле, не летать в облаках. Хороший матч, хорошая серия, однако это всё забывается, когда начинается плей-офф. Важно быть реалистами, играть правильно и двигаться к плей-офф с хорошим настроением», — передает слова Ларионова Чемпионат.

После этого матча СКА занимает 5-е место в таблице Запада с 79-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Трактором» 16-го марта.