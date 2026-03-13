Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил шансы нападающего «Монреаля» Ивана Демидова выиграть «Колдер Трофи».

Иван Демидов globallookpress.com

Честно, с его потенциалом можно ожидать большего. А потенциал у Ивана огромный. Демидов еще не показал там своего лучшего хоккея. Но вообще нас радует его игра, потому что это хоккеист сборной России, он один из тех игроков, которые точно сыграют за сборную на Олимпиадах и чемпионатах мира, и точно будет приносить победы сборной России.

Сможет ли он выиграть «Колдер Трофи»? Мы все понимаем, что, конечно, да. Он абсолютно точно будет добавлять. Иван уже освоился, чувствует себя более уверенно, у него огромный потенциал. Думаю, вещи, которые мы с ним обсуждали и тренировали, помогают ему сегодня и в будущем помогут. Он прошел сложный путь, и надо отметить его детских тренеров, я с ними общаюсь.

У нас в академии хоккея «Красная Машина» работает его детский тренер Павел Левашов, мы с ним обсуждаем те процессы, которые Павел запустил. Этот результат — совместная работа детских тренеров. И тренеров, которые работают в КХЛ и сборной России. Важно отмечать детских тренеров, которые воспитали этих ребят, проделали огромную работу, вложили в игроков самое важное. Это очень сложный путь, в том числе и работа с родителями и ответственность каждого детского тренера«, — цитирует Ротенберга "Матч ТВ".

В текущем сезоне Демидов провел за "Монреаль" 64 матча и набрал 51 (14+37) балл. "Колдер Трофи" вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата.