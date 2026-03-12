Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ
Олег Браташ globallookpress.com

«На первый период вышли, и концентрации не хватало, больше были нацелены атаковать, а на борьбу, на черновую работу — нет.  Поэтому много проигрывали в своей зоне.  Тем не менее соперник нас не наказал в первом периоде.  Второй, третий мы уже имели преимущество и по броскам, и по игре.  К сожалению, забить смогли только один гол.  Ну и одна недоработка, одна ошибка решила исход матча.

Что хотелось бы исправить перед последним домашним матчем сезона?  То, что я сказал, того, чего не было в первом периоде — концентрации на черновую работу, на труд на площадке — вот этого не было.  А хотелось бы.  Хотя мы об этом говорили.  И болельщиков порадовать хотели и сегодня тоже, не только завтра.  Будем пытаться завтра это сделать», — цитирует Браташа пресс-служба «Адмирала».

«Адмирал» с 46 очками досрочно занял последнее, 11-е место в Восточной конференции.