Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«На первый период вышли, и концентрации не хватало, больше были нацелены атаковать, а на борьбу, на черновую работу — нет. Поэтому много проигрывали в своей зоне. Тем не менее соперник нас не наказал в первом периоде. Второй, третий мы уже имели преимущество и по броскам, и по игре. К сожалению, забить смогли только один гол. Ну и одна недоработка, одна ошибка решила исход матча.

Что хотелось бы исправить перед последним домашним матчем сезона? То, что я сказал, того, чего не было в первом периоде — концентрации на черновую работу, на труд на площадке — вот этого не было. А хотелось бы. Хотя мы об этом говорили. И болельщиков порадовать хотели и сегодня тоже, не только завтра. Будем пытаться завтра это сделать», — цитирует Браташа пресс-служба «Адмирала».

«Адмирал» с 46 очками досрочно занял последнее, 11-е место в Восточной конференции.