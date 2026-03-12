Во Владивостоке состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и «Барысом» из Астаны. Победу одержали хоккеисты из Казахстана со счетом 2:1.

Тайс Томпсон globallookpress.com

На 34-й минуте матча игрок «Барыса» Макс Уиллман открыл счет, удачно реализовав передачу Джейка Масси. В начале третьего периода «Адмирал» сравнял счет благодаря голу Никиты Тертышного, который забил в большинстве, а результативными передачами отметились Степан Старко в и Либор Шулак. Победную шайбу на 57-й минуте забил Тайс Томпсон, которому ассистировали Макс Уиллман и Джейк Масси.

Этот матч был единственным в программе игрового дня КХЛ. Завтра, 13 марта, команды снова встретятся на льду.