Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в матче против «Сочи» (2:1).

Игорь Никитин globallookpress.com

«Очередная тяжёлая игра. Играли парни хорошо, но когда не забиваешь, тяжело сохранять концентрацию. Наш путь такой. Довольны победой.

Два периода? Собрание по‑другому провели просто. Чего‑то неординарного нет. Пораньше закончили. Хороший опыт, нестандартная ситуация, тоже нужно уметь сыграть вторую игру подряд», — цитирует Никитина «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 80-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке с 44 баллами.