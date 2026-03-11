Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о победе в матче с минским «Динамо» (4:3).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Мы превращаемся в команду НБА, когда концовка самая горячая, самая острая. Конечно, это юмор, но рад, что ребята отыграли очень сильный матч. Нам нужна была такая горячая концовка, чтобы мы понимали, что легко не будет, надо делать вещи правильно до конца. В этом доза разочарования, что не сделали матч лёгким, но за это мы любим хоккей. Зрители получили заряд эмоций. Обыграли очень сильную команду. Минск забивает много, и приятно выиграть у них пять матчей из шести в сезоне.

Когда идёт такая игра и ведёшь в три шайбы, это ещё ни о чём не говорит. Попросили сыграть просто, правильно, в обороне грамотно. Мысли, чья шайба будет победной, даже не было. Мы бы хотели, чтобы был хет-трик. Мы не хотели сушить игру, это не наш принцип. Хотели просто не совершать ошибок, сами дали сопернику вернуться в игру. Рады, что выстояли и выиграли», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

СКА набрал 77 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 83 баллами идет третьим.