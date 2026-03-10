Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Нефтехимика» (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

Завершился четырехматчевый выезд… Что касается сегодняшнего матча, то были близки к победе, очень хорошо играли по движению и содержанию, но нахватали много ненужных удалений. Не хватило где‑то концентрации. Наверное, в третьем периоде и овертайме. В целом, весь выезд, если обобщить, хорошо провели. Где‑то в концовке маленько не хватило.

Эти ненужные удаления — это и есть игровая дисциплина. Обращали на это внимание. Тем более четвертый матч выезда — самый тяжелый, силы уже на исходе.

Незасчитанная шайба в овертайме? Что случилось, то случилось«, — приводит слова Корешкова "Матч ТВ".

"Трактор" с 67 очками занимает шестое место в Восточной конференции.