Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Не такого результата ждали. Не получилось целостной игры, не хватило эмоций. Где‑то мы их расплескали после предыдущей встречи. Это один из факторов того, что плохо играли первые два периода. В третьем что‑то поменяли, но моментов особо не создали. Игра в неравных составах предопределила результат, к сожалению, не в нашу пользу.

Почему так рано сняли вратаря? Надо бороться за любой шанс. Какая разница, с каким счетом проиграть: 0:2 или 0:3? Для вас есть разница? Для меня — нет.

Какая установка была на третий период? Попросили ребят поиграть активнее, посталкиваться, сделать больше силовых, побросать, поиграть перед воротами. К сожалению, особо этого не увидели. Может, вышли нервные на игру.

Поедет ли на выезд Бродхерст? Да, он едет с нами. Посмотрим по его состоянию, будет ли играть. Он уже тренируется, катается. К сожалению, пока не в основной группе, но выходит на лед.

Как восстановить потерянные эмоции? В раздевалке поговорили с ребятами. Если есть малейший шанс на плей‑офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять. Если можем играть сильнее, надо пробовать. Надеюсь, ребята нас услышали. Будем бороться.

Куда пропал Дамир Шаймарданов? Никуда не пропал, он в команде, поверьте. Работает на тренировках, неплохо выглядит. Состав на игру выбираем с тренером вратарей, просто были какие‑то мысли, которые я не хочу рассказывать», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 57 очками занимает 9-е место в Восточной конференции.