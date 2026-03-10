Нападающий «Шанхайских Драконов» Павел Акользин высказался о совместной работе с бывшим главным тренером команды Жераром Галланом в первой половине сезона.

Жерар Галлан globallookpress.com

«Начинали сезон хорошо, было много побед. Перелом произошел в игре со "Спартаком" на выезде. Вели 6:3, но нам в концовке забили три гола, и мы уступили в серии буллитов. После этого где‑то собраться не получилось. Хотя не сказал бы, что присутствовал негатив, в команде всё было хорошо, даже с учетом большого количества иностранцев. Просто где‑то не повезло, может, силенок не хватило. Но это не оправдания. Как получилось, так получилось.

В чем кроется секрет успешного старта сезона? Наверное, от нас просто никто не ожидал такой игры. Система, которую предложил Жерар, была непонятна многим соперникам. Но потом все команды свыклись, начали разбирать видео и серьезнее на нас настраиваться. В этом сезоне мы были "темной лошадкой", но, к сожалению, выйти из тени так и не получилось.

Сказалось ли отсутствие предсезонки? Для любого хоккеиста предсезонка очень важна. Фундамент, который ты закладываешь в начале, должен помогать весь сезон. У нас все ребята готовились к сезону самостоятельно, но, может, тренерской руки не было видно, потому что ты работаешь усерднее, когда находишься в коллективе, — цитирует Акользина "Матч ТВ".

Галлан в августе 2025-го года возглавил "Шанхайских Драконов", но в январе 2026-го года покинул свою должность из-за проблем со здоровьем.