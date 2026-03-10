Нападающий «Шанхайских Драконов» Павел Акользин высказался о перспективах команды в будущем сезоне.

«Мы, можно сказать, все начнем сначала. 100% будет обновление состава, но главное — будет время, чтобы собрать команду. Потому что в этом году все получилось с корабля на бал. Было всего две недели, чтобы собрать игроков, сплотить их и при этом бороться за высшие места. Давайте честно, такого не бывает.

А следующий сезон будет определяющим для команды. Будет время поискать на рынке игроков и подготовиться. Поэтому, думаю, новый сезон будет противоположным этому.

Если команда новая, в предсезонке лучше узнаешь всех и в хоккейном, и в человеческом плане, и это здорово помогает раскрыться и понять партнеров», — цитирует Акользина «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.