«Нью-Джерси» одолел «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Джек Хьюз — игрок «Нью-Джерси» globallookpress.com

В составе хозяев хет-трик оформил Джек Хьюз, отличившись на 35-й, 57-й и 59-й минутах встречи.

Еще по шайбе у «Нью-Джерси» забросили Йеспер Братт на 1-й минуте, Доусон Мерсер на 19-й и Нико Хишир на 48-й минуте.

У «Нью-Йорк Рейнджерс» отличились Уильям Борген на 6-й минуте, Владислав Гавриков на 8-й минуте и Уилл Кайлли на 36-й минуте.

После этого матча «Нью-Джерси» занимает 13-е место в таблице Востока с 66-ю очками в активе. «Нью-Йорк Рейнджерс» — на последней 16-й строчке с 56-ю баллами.