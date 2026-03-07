Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» (4:8) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Митч Лав globallookpress.com

«Для болельщиков это был захватывающий матч — 12 шайб, драки. Трибуны были классные, слышали поддержку. Но мне, как тренеру, было не очень весело. Матч проигран, хотя казалось, что забили достаточно голов для победы. С тренерской точки зрения получился не очень веселый матч.

Схожа ли в Шанхае атмосфера с матчами в Санкт-Петербурге? Очень. Много всего происходило на льду. Болельщикам было весело. Даже в перерывах было видно, что зрители включены.

Ознакомился ли с городом? К сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы изучить город. Но знаю, что игроки и персонал успели погулять. Знаю, что Шанхай — красивый город, инфраструктура здесь на высшем уровне.

Почувствовали ли себя как дома в Шанхае? Да. В какой‑то степени ребята почувствовали себя дома. Но мы в иных обстоятельствах, это новые для нас болельщики.

С чем связана плохая игра в третьем периоде? Мне показалось, что не все было потеряно. Но главная проблема, что мы не реализовывали моменты, которых было достаточно. Слишком много возможностей упустили. Мое основное расстройство, что мы были не совсем сфокусированы, не на том уровне была самоотдача, хотя казалось, что почти месяц с этим было все в порядке, но сегодня не дожали», — приводит слова Лава «Матч ТВ».

«Шанхай» с 54 очками занимает девятое место в Западной конференции.