В субботу, 7 марта, московское «Динамо» примет питерский СКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги.
Ход игры
22' Роман Калиниченко метил в дальний угол ворот СКА, ловушкой выудил шайбу вратарь Плешков.
21' Резкий бросок Скотта Уилсона с центра зоны атаки СКА, успел в падении щитком отбить шайбу вратарь хозяев Подъяпольский.
21' Второй период начался!
20' Перерыв. Поочерёдно соперники владеют инициативой, но вратари не позволили командам открыть счёт.
19' Максим Мамин рвался к воротам СКА, но защитник гостей Андрей Педан чисто у него шайбу отобрал.
18' Позиционная атака «Динамо», но в обороне чётко действуют питерцы.
17' Удается динамовцам взять шайбу под контроль, отодвигая тем самым игру от своих ворот.
16' Инициатива у СКА, вынуждены обороняться хоккеисты «Динамо».
16' Атака СКА угодила в положение «вне игры».
15' Затяжная позиционная атака СКА.
14' Бросок Бландизи в створ ворот «Динамо» с близкого расстояния, парировал шайбу вратарь хозяев Подъяпольский.
13' Команда «Динамо» играет в полном составе.
13' Получается у «Динамо» в меньшинстве усложнять вход в свою зону.
12' СКА играет в полном составе.
12' Позиционная атака СКА.
11' Формат игры 4 на 4.
11' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за удар клюшкой удален Егор Римашевский.
11' Джордан Уил добивал по воротам СКА с близкого расстояния, спас гостей вратарь Плешков.
11' Расставились игроки «Динамо» в большинстве в зоне атаки и тщательно готовят угрозу воротам СКА.
10' Удаление у СКА, за подножку на 2 минуты удален Михаил Воробьёв.
10' Больше в последние минут с шайбой хоккеисты «Динамо» находятся.
09' Матвей Короткий перехватив шайбу в средней зоне, доехал до ворот «Динамо» и нанес бросок, выручил хозяев вратарь Подъяпольский.
08' «Динамо» играет в полном составе.
07' Хорошо получается в меньшинстве обороняться у динамовцев.
06' Получилось у «Динамо» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.
06' Удаление у «Динамо», на 2 минуты удален Иван Зинченко за задержку соперника клюшкой.
05' В высоком темпе начинается игра.
04' Уилсон скин шайбу Голдобину в зоне атаки СКА, с броском которого справился вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский.
03' «Динамо» захватило инициативу, вынуждая питерцев защищаться.
02' Активное начало от «Динамо», Магомед Шараканов выкатил с шайбой на пятак у ворот СКА, но вратарь гостей Артемий Плешков с угрозой справился.
01' Матч начался! Стартовое вбрасывание сталось за хоккеистами СКА.
До матча
19:28 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется.
19:20 Матч пройдет в «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, вмещающей 11 500 зрителей.
19:10 Главными судьями матча будут Евгений Ромасько из Твери и Никита Шалагин из Перми.
Стартовые составы команд
«Динамо»: Подъяпольский, Моторыгин; Калиниченко, Кол, Адамчук, Пыленков, Паталаха, Ожиганов, Шараканов; Чернов, Зинченко, Прохоров, Ильенко, Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев, Артемьев, Кудрявцев, Римашевский, Сикьюра, Уил, Гусев, Мамин.
СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Филлипс, Менелл, Зеленов, Галенюк, Выдренков; Бландизи, Плотников, Уилсон, Гримальди, Поляков, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Короткий, Голдобин, Лутфуллин.
«Динамо» Москва
В 61 встрече динамовцы заработали 72 очка, с которыми сместились на 7-ю позицию в Западной конференции, на 1 турнирный пункт отставая от СКА. Последний свой выезд «Динамо» Москва провело 26 февраля. В тот игровой день столичная команда зафиксировала уверенную победу над СКА (4:1). Тремя днями позже бело-голубые на домашней площадке учинили расправу над «Металлургом» Мг, а накануне там же сгорели «Автомобилисту» (0:4).
В рамках предыдущих недель «Динамо» Москва выдало по-настоящему сильный и весьма интенсивный отрезок, который в сущности не способствует усилению позиций перед плей-офф. В 8 последних матчах столичный клуб установил 6 побед. За этот период коллектив Вячеслава Козлова четырежды забивал не менее 4-х шайб и в таком же количестве проведенных встреч не пропускал больше одного гола. Не помогут команде в отчетной встрече Кирилл Готовец и Фредрик Классон.
СКА
После 62 матчей СКА переместился на 6-ю строчку в таблице Западной конференции с 73 очками на счету. От лидерского квартета петербуржцев отделяют 3 турнирных пункта. После крупного поражения от московского «Динамо» (1:4) СКА в «Ледовом» проиграл «Локомотиву» (2:5). В заключительном матче домашней серии команда Игоря Ларионова разбила «Барыс» (7:0). Последнюю встречу армейцы провели на катке «Динамо» Минск, где в упорнейшем противостоянии вырвали победу (2:1, от).
На текущий момент СКА выдает нестабильный, но в то же время активный отрезок, который насыщают как крупные локальные успехи, так и томительные провалы на фоне топ-соперников. В 7 последних матчах команда Игоря Никитина потерпела 3 поражения, дважды отлетев с разницей в 3 шайбы, но на дистанции в 12 проведенных встреч армейцы сумели одержать 9 побед. Не помогут команде в отчетной встрече: Никита Зайцев, Игорь Ларионов и Тревор Мерфи.
Личные встречи
«Динамо» Москва победило в 3-х личных встречах из 4-х последних. СКА зафиксировал 2 победы в последних личных встречах на льду «Динамо». В 4-х личных встречах из 5 последних в Москве команды забивали меньше 5 голов.
