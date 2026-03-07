В субботу, 7 марта, московское «Динамо» примет питерский СКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22' Роман Калиниченко метил в дальний угол ворот СКА, ловушкой выудил шайбу вратарь Плешков.

21' Резкий бросок Скотта Уилсона с центра зоны атаки СКА, успел в падении щитком отбить шайбу вратарь хозяев Подъяпольский.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Динамо» Москва

20' Перерыв. Поочерёдно соперники владеют инициативой, но вратари не позволили командам открыть счёт.

19' Максим Мамин рвался к воротам СКА, но защитник гостей Андрей Педан чисто у него шайбу отобрал.

18' Позиционная атака «Динамо», но в обороне чётко действуют питерцы.

17' Удается динамовцам взять шайбу под контроль, отодвигая тем самым игру от своих ворот.

16' Инициатива у СКА, вынуждены обороняться хоккеисты «Динамо».

16' Атака СКА угодила в положение «вне игры».

15' Затяжная позиционная атака СКА.

14' Бросок Бландизи в створ ворот «Динамо» с близкого расстояния, парировал шайбу вратарь хозяев Подъяпольский.

13' Команда «Динамо» играет в полном составе.

13' Получается у «Динамо» в меньшинстве усложнять вход в свою зону.

12' СКА играет в полном составе.

12' Позиционная атака СКА.

11' Формат игры 4 на 4.

11' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за удар клюшкой удален Егор Римашевский.

11' Джордан Уил добивал по воротам СКА с близкого расстояния, спас гостей вратарь Плешков.

11' Расставились игроки «Динамо» в большинстве в зоне атаки и тщательно готовят угрозу воротам СКА.

10' Удаление у СКА, за подножку на 2 минуты удален Михаил Воробьёв.

10' Больше в последние минут с шайбой хоккеисты «Динамо» находятся.

09' Матвей Короткий перехватив шайбу в средней зоне, доехал до ворот «Динамо» и нанес бросок, выручил хозяев вратарь Подъяпольский.

08' «Динамо» играет в полном составе.

07' Хорошо получается в меньшинстве обороняться у динамовцев.

06' Получилось у «Динамо» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

06' Удаление у «Динамо», на 2 минуты удален Иван Зинченко за задержку соперника клюшкой.

05' В высоком темпе начинается игра.

04' Уилсон скин шайбу Голдобину в зоне атаки СКА, с броском которого справился вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский.

03' «Динамо» захватило инициативу, вынуждая питерцев защищаться.

02' Активное начало от «Динамо», Магомед Шараканов выкатил с шайбой на пятак у ворот СКА, но вратарь гостей Артемий Плешков с угрозой справился.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание сталось за хоккеистами СКА.

До матча

19:28 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется.

19:20 Матч пройдет в «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, вмещающей 11 500 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Евгений Ромасько из Твери и Никита Шалагин из Перми.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо» Москва

«Динамо»: Подъяпольский, Моторыгин; Калиниченко, Кол, Адамчук, Пыленков, Паталаха, Ожиганов, Шараканов; Чернов, Зинченко, Прохоров, Ильенко, Швец-Роговой, Дер-Аргучинцев, Артемьев, Кудрявцев, Римашевский, Сикьюра, Уил, Гусев, Мамин.

Стартовый состав СКА Телеграм ХК СКА

СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Филлипс, Менелл, Зеленов, Галенюк, Выдренков; Бландизи, Плотников, Уилсон, Гримальди, Поляков, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Короткий, Голдобин, Лутфуллин.

«Динамо» Москва

В 61 встрече динамовцы заработали 72 очка, с которыми сместились на 7-ю позицию в Западной конференции, на 1 турнирный пункт отставая от СКА. Последний свой выезд «Динамо» Москва провело 26 февраля. В тот игровой день столичная команда зафиксировала уверенную победу над СКА (4:1). Тремя днями позже бело-голубые на домашней площадке учинили расправу над «Металлургом» Мг, а накануне там же сгорели «Автомобилисту» (0:4).

В рамках предыдущих недель «Динамо» Москва выдало по-настоящему сильный и весьма интенсивный отрезок, который в сущности не способствует усилению позиций перед плей-офф. В 8 последних матчах столичный клуб установил 6 побед. За этот период коллектив Вячеслава Козлова четырежды забивал не менее 4-х шайб и в таком же количестве проведенных встреч не пропускал больше одного гола. Не помогут команде в отчетной встрече Кирилл Готовец и Фредрик Классон.

СКА

После 62 матчей СКА переместился на 6-ю строчку в таблице Западной конференции с 73 очками на счету. От лидерского квартета петербуржцев отделяют 3 турнирных пункта. После крупного поражения от московского «Динамо» (1:4) СКА в «Ледовом» проиграл «Локомотиву» (2:5). В заключительном матче домашней серии команда Игоря Ларионова разбила «Барыс» (7:0). Последнюю встречу армейцы провели на катке «Динамо» Минск, где в упорнейшем противостоянии вырвали победу (2:1, от).

На текущий момент СКА выдает нестабильный, но в то же время активный отрезок, который насыщают как крупные локальные успехи, так и томительные провалы на фоне топ-соперников. В 7 последних матчах команда Игоря Никитина потерпела 3 поражения, дважды отлетев с разницей в 3 шайбы, но на дистанции в 12 проведенных встреч армейцы сумели одержать 9 побед. Не помогут команде в отчетной встрече: Никита Зайцев, Игорь Ларионов и Тревор Мерфи.

Личные встречи

«Динамо» Москва победило в 3-х личных встречах из 4-х последних. СКА зафиксировал 2 победы в последних личных встречах на льду «Динамо». В 4-х личных встречах из 5 последних в Москве команды забивали меньше 5 голов.

