Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал переход защитника Джона Карлсона из стана «столичных» в «Анахайм».

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

«Конечно, это грустный день. Возможно, тяжелейший день в моей карьере. Я говорю о личных чувствах. Это отстой. Это грустно», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.

В результате обмена «Вашингтон» получил от «Анахайма» выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года.

Напомним, что Карлсон провел 17 сезонов в «Вашингтоне». Всего защитник провел за «столичных» 1 143 матча, забросил 166 шайб и сделал 605 голевых передач.