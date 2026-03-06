Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон продолжит карьеру в «Анахайм Дакс».

Джон Карлсон globallookpress.com

За 36‑летнего защитника столичный клуб получил выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года, сообщает сайт «Вашингтона».

Всю свою 17‑летнюю карьеру в НХЛ Карлсон выступал в свитере «Вашингтона». Ему принадлежит рекорд команды по числу сыгранных матчей (1 143), голов (166), передач (605) и очков (771).

Защитник был выбран «Вашингтоном» на драфте в 2008 году под 27‑м номером в первом раунде. В 2018 году Карлсон завоевал Кубок Стэнли.