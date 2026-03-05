Капитан «Сибири» Сергей Широков поделился эмоциями от победы над «Шанхайскими Драконами» (2:1) в рамках регулярного матча КХЛ, который прошел в китайском Шанхае.

Сергей Широков globallookpress.com

«Я кайфанул. Болельщики, атмосфера — все на высшем уровне. Каждый год бы принимал участие в таких играх. Спасибо принимающей стороне. Физически немного тяжеловато. Думали, что нам нужно два очка. Впереди непростой отрезок чемпионата. Мы прекрасно понимаем, что происходит.

На большой площадке круто. Вспомнили, что было раньше. Больше времени на принятие решений. Здесь больше игры с шайбой. Я получил удовольствие, остался бы еще здесь», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Команды провели матч в Шанхае в рамках KHL World Series. Следующий матч в крупнейшем городе Китая пройдет 7 марта, где «Шанхайские Драконы» сыграют против «Барыса».