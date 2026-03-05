В национальной хоккейной лиги произошел обмен между клубами «Эдмонтон» и «Чикаго».

Эндрю Манджапан globallookpress.com

«Ойлерз» усилили свою атаку, подписав двух форвардов: Джейсона Дикинсона и Колтона Дача. Взамен «Блэкхокс» получили Эндрю Манджапане и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2027 года.

30-летний Джейсон Дикинсон в прошлом сезоне набрал 13 очков (6 голов и 7 передач) в 47 матчах за «Блэкхокс». Его контракт с клубом истекает через год, и он станет неограниченно свободным агентом. «Чикаго» сохранит 50% его зарплаты.

23-летний Колтон Дач в прошлом сезоне отметился 9 очками (3 гола и 6 передач) в 53 играх. Всего за свою карьеру он набрал 16 очков в 78 матчах НХЛ.

29-летний Эндрю Манджапане в текущем сезоне забил 14 очков (7 голов и 7 передач) в 52 матчах за «Ойлерз». Манджапане заключил двухлетний контракт на 7,2 миллиона долларов и сейчас находится на его первом году.